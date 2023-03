Roma: "Scuole Sicure" e campagna sicurezza per anziani, proseguono incontri promossi da Questura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, gli agenti dell'XI Distretto San Paolo, nell'ambito del protocollo per la lotta alla dispersione scolastica e a tutela dei minori sottoscritto con il Municipio Roma XI e altri Enti del territorio, hanno effettuato presso l'I.C. "Gramsci" di via Affogalasino, una formazione a tutti i membri del tavolo di rete municipale. Il seminario ha riguardato, come materia, "L'intervento legale e giudiziario nella violenza su donne e minori - criteri di segnalazione in caso di maltrattamento o abuso" ed ha coinvolto circa 40 persone appartenenti a vari enti territoriali tra cui il Consultorio, i Servizi Sociali, il Dipartimento di Salute Mentale, l'Asl Roma 3, Polizia Roma Capitale XI Gruppo, docenti e dirigenti scolastici. (segue) (Rer)