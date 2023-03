Torino: Piantedosi, vicinanza e solidarietà ad agenti feriti in scontri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio tutto il personale delle Forze di polizia impegnato ieri a Torino per una manifestazione dei movimenti anarchici ed esprimo la mia vicinanza e solidarietà agli agenti rimasti feriti negli scontri". Lo dichiara, in una nota, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che nel condannare fermamente ancora una volta chi aggredisce le Forze dell’ordine e compie danneggiamenti, sottolinea "la grande capacità degli operatori di Polizia, che hanno saputo gestire con equilibrio e professionalità i momenti di tensione". (Com)