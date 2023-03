Torino: sottosegretario Molteni, solidarietà ad agenti di polizia feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altro sabato di guerriglia urbana a Torino, città devastata dalla violenza anarchica. Due agenti di polizia feriti. Cassonetti bruciati, vetrine infrante, monumenti imbrattati, negozi e auto devastate. Questa è criminalità e delinquenza non libera manifestazione del pensiero". È quanto scrive sui propri social il sottosegretario al ministero dell'Interno, Nicola Molteni, commentando i gravi episodi di violenza avvenuti ieri a Torino. "Lo Stato non arretrerà mai di fronte alla violenza e all'intimidazione. Solidarietà agli agenti feriti e ringraziamento alla capacità e alla equilibrata fermezza delle nostre forze di polizia", aggiunge. (Com)