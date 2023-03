Donne: Roccella a New York per sessione Onu su condizione femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, con una delegazione parlamentare trasversale e una rappresentanza del dipartimento delle Pari opportunità, del ministero degli Esteri e dei Giovani delegati italiani del United Nations Youth Programme, prenderà parte a New York ai lavori della sessantasettesima sessione della commissione Onu sulla condizione delle donne, in programma per la settimana dell’8 marzo. E' quanto si legge in una nota. La ministra interverrà nella sessione plenaria, negli incontri collaterali e nei tavoli di lavoro dedicati a temi di grande attualità come le strategie di empowerment femminile, il superamento del gender gap, la violenza digitale, le mutilazioni genitali. Sarà un’occasione - continua la nota - per mettere a confronto i fattori di rischio e le buone pratiche, a livello internazionale e con particolare attenzione per quelle aree del mondo nelle quali le donne sono ancora private dei propri diritti fondamentali.(Com)