Estonia: oggi si svolgono le elezioni parlamentari, premier Kallas punta alla riconferma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo quadro, Kallas potrebbe ritrovarsi avvantaggiata anche dalla volontà espressa da alcuni partiti di non collaborare in alcun modo con Ekre. Eesti 200, i Socialdemocratici e Isamaa hanno già escluso la possibilità di formare una coalizione con la formazione sovranista, per ragioni diverse legate a questioni ideologiche e a problematiche passate. In caso di notevole vantaggio sugli altri partiti, i Riformatori potrebbero scegliere di allearsi con Eesti 200 e i Socialdemocratici, sulla base di una maggiore vicinanza delle piattaforme elettorali, ma in caso di vittoria risicata, Kallas potrebbe trovarsi costretta a trovare un accordo con i Centristi, nonostante la rottura avvenuta lo scorso anno, quando il partito di Ratas decise di sostenere una mozione di Ekre in parlamento, andando contro la linea del governo. Dalle urne potrebbero quindi uscire combinazioni differenti, che in caso non fossero particolarmente favorevoli ai Riformatori andrebbero a mettere a rischio anche la permanenza di Kallas alla carica di primo ministro dell’Estonia. La soglia di sbarramento per il Riigikogu è fissata al 5 per cento. Le operazioni di voto online sono già iniziate da lunedì, ma in caso gli elettori cambiassero idea potranno comunque recarsi ai seggi per dare il “voto definitivo”. Secondo la Commissione elettorale centrale, al 28 febbraio aveva già votato il 15,1 per cento degli aventi diritto tramite la piattaforma online. (Sts)