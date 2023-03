Azerbaigian: sparatoria in centro commerciale a Baku, un sospettato arrestato e un altro ucciso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel centro di Baku, capitale dell'Azerbaigian, si è verificata ieri sera una sparatoria durante una rapina, nella quale una persona è rimasta uccisa e un’altra ferita. Secondo quanto ha reso noto l’ufficio stampa del ministero dell’Interno, due uomini hanno aperto il fuoco contro un impiegato della banca Unibank e un dipendente del ministero per lo Sviluppo digitale e dei Trasporti incaricato della sua sicurezza mentre questi si accingevano a depositare una grossa somma di denaro presso un bancomat dell'omonimo istituto. L'impiegato è rimasto ferito, mentre il dipendente del ministero è deceduto. Uno dei sospettati della sparatoria è stato arrestato dagli agenti di polizia. L’altro ha invece opposto resistenza armata agli agenti dopo essere stato rintracciato in un’abitazione ed è stato neutralizzato. La magistratura azerbaigiana ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, omicidio preterintenzionale, rapina e porto d’armi illegale. (Rum)