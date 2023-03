Nato: Polonia, centinaia di mezzi militari al porto di Gdynia nel quadro della missione "Atlantic Resolve" - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Centinaia tra carri armati pesanti, corazzati da combattimento della fanteria, blindati leggeri e altri mezzi militari d'ogni genere ingombrano la banchina del porto di Gdynia, città polacca situata sul Mar Baltico, nella baia di Danzica. I mezzi sono stati trasferiti in Polonia nell'ambito della missione "Atlantic Resolve", per rafforzare il fianco orientale della Nato a fronte dell'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate russe. Parte dei mezzi, secondi i media locali, sarà comunque inviata in Ucraina. (Vap)