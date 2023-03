Politica: Calenda, la "nuova" sinistra? Quanto di più vecchio si possa immaginare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La 'nuova' sinistra: slogan, vaghe dichiarazioni di principio ('Salviamo la scuola pubblica', come?!). Sarà una gara di rumore, gesti simbolici e allarmi democratici. Non è un progresso, ma quanto di più vecchio si possa immaginare". Lo scrive su Facebook il segretario di Azione, Carlo Calenda, in merito al titolo "A Firenze la sinistra di Elly Schlein" sul sito Internet de "La Stampa". Il riferimento è alla manifestazione di ieri, nel capoluogo toscano, a difesa della scuola e della Costituzione, che ha visto riuniti la neosegretaria del Partito democratico, Schlein, il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ed il leader della Cgil, Maurizio Landini. (Rin)