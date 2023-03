Arabia Saudita: giustiziate due persone per abusi sui minori e omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha giustiziato due cittadini condannati per abusi sessuali sui minori e omicidio. Lo riferisce il ministero dell’Interno di Riad. Omar bin Abdullah bin Obeidallah al Barakati è stato giustiziato ieri a Gedda dopo la condanna subita per aver attirato, rapinato e aggredito sessualmente dei ragazzi minori. Mohammed bin Abdelrazaq bin Saad Faydi è stato giustiziato per l'omicidio premediato a colpi di arma da fuoco di un ufficiale di sicurezza mentre era in servizio. Faydi è stato anche dichiarato colpevole di aver intenzionalmente dato fuoco a una struttura petrolifera e di aver acquisto armi allo scopo per "eseguire attacchi di sicurezza". (Res)