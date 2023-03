Ucraina: intelligence britannica, riservisti russi armati di pale per combattimenti corpo a corpo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine febbraio 2023 i riservisti russi mobilitati per andare in Ucraina hanno ricevuto l'ordine di assaltare un “punto forte” ucraino armati solo di "armi da fuoco e pale". Lo ha riferito il ministero della Difesa britannico nel quotidiano aggiornamento della situazione sul campo ricevuto dai servizi segreti. Le pale sono strumenti da trincea che indicherebbero che le truppe russe si attendono combattimenti corpo a corpo, ha avvertito l’intelligence britannica. La letalità della pala Mpl-50 “è particolarmente mitizzata in Russia” ed è cambiato poco “da quando è stata progettata nel 1869”. “Il suo uso continuato come arma evidenzia i combattimenti brutali e poco tecnologici che hanno caratterizzato gran parte della guerra”, ha avvertito Londra. “Prove recenti suggeriscono un aumento dei combattimenti ravvicinati in Ucraina. Questo è probabilmente il risultato dell’insistenza con la quale il comando russo punta su un'azione offensiva composta in gran parte da fanteria appiedata, con un minor supporto dall'artiglieria perché la Russia è a corto di munizioni”, hanno segnalato i servizi segreti britannici. (Rel)