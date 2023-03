© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo ovunque da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso, possibili schiarite nella seconda parte della giornata. Precipitazioni deboli tra notte e mattino sui settori alpini e prealpini, nel pomeriggio non esclusi deboli locali rovesci sui settori di pianura centro orientale, in esaurimento ovunque in serata. Temperature: minime in pianura attorno a 4°C, massime a circa 12°C.(Rem)