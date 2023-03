Covid: Zullo (Fd'I), indagini avrebbero dovuto essere affidate a commissioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sono condivisibili e sono al limite dell'inconcepibile le dichiarazioni del presidente della Fadoi, la società scientifica della Medicina interna, Francesco Dentali, e del presidente della Fondazione Fadoi, Dario Manfellotto, in merito all'inchiesta giudiziaria della Procura di Bergamo sul contrasto alla diffusione del Covid nel febbraio 2020 nella Provincia di Bergamo. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio Zullo. "Intanto perché la Procura ha assunto proprie determinazioni sulla base dell'attività peritale svolta da un consulente tecnico di professione medico e docente in materie specifiche e attinenti al caso, ma anche per motivazioni che vanno certamente verificate partendo, sia chiaro, dalla presunzione di innocenza per tutti gli indagati. Per me, medico igienista, era assurdo vedere una nazione inginocchiata per carenza di Dpi, di Ffp2 nel mentre molti operatori sanitari cadevano come birilli accanto alle persone che a loro si rivolgevano in cerca di salute ed invece trovavano contagio e morte", afferma Zullo. (segue) (Com)