Siccità: Coldiretti, è allarme in Italia per circa 300 mila imprese (2)

- Colpite anche le tipicità in altri Paesi come in Francia, dove con le alte temperature crescono le difficoltà per le produzioni di fiori da destinate ai raffinati profumi francesi alla Spagna, dove per la mancanza di precipitazioni non ci sono le ghiande per alimentare i maiali destinati al prelibato Pata negra, ma soffrono anche le esportazioni di ortofrutta tanto che in Gran Bretagna si segnalano scaffali vuoti con l'avvio dei razionamenti nei supermercati. "Gli agricoltori italiani sono impegnati a fare la propria parte per promuovere l’uso razionale dell’acqua, lo sviluppo di sistemi di irrigazione a basso impatto e l’innovazione con colture meno idro-esigenti, ma non deve essere dimenticato che l’acqua è essenziale per mantenere in vita sistemi agricoli senza i quali è a rischio la sopravvivenza del territorio, la produzione di cibo e la competitività dell’intero settore alimentare", afferma il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, nel sottolineare che "con l’Italia che perde ogni anno l’89 per cento dell’acqua piovana abbiamo elaborato con Anbi il progetto laghetti per realizzare una rete di piccoli invasi diffusi sul territorio, senza uso di cemento e in equilibrio con i territori, per conservare l’acqua e distribuirla quando è necessario ai cittadini, all’industria e all’agricoltura". (Com)