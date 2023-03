Automotive: Urso, la svolta? Con biofuel e idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il rinvio della decisione europea sullo stop alla produzione di motori termici dal 2035 "rappresenta una svolta e apre una discussione ampia che coinvolge diversi dossier, dall’introduzione dell’Euro7 agli standard sui mezzi pesanti, dai regolamenti sul packaging, alle microplastiche, all’ecodesign. Questioni che determinano la competitività delle imprese italiane ed europee. Abbiamo il merito di aver mostrato che il re è nudo. Ora bisogna andare avanti". Lo afferma, in una intervista al "Corriere della Sera", il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. "Sono convinto che la posizione italiana diventerà maggioritaria. Altri Paesi in queste ore ci hanno manifestato il loro consenso - continua l'esponente dell'esecutivo -. E nel 2024 ci saranno le elezioni europee e cambierà sia il Parlamento sia la commissione. Nel frattempo, noi abbiamo aperto una riflessione sul fatto che la transizione green non può fondarsi solo sull’elettrico, che invece è uno dei mezzi per raggiungere il risultato insieme a biofuel e idrogeno". (Rin)