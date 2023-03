Usa: Trump, l'unico a poter evitare una Terza Guerra Mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se non si fa qualcosa in fretta ci sarà una Terza Guerra mondiale, e io sono "l'unico candidato" a poter promettere di evitarla. Lo ha detto l'ex presidente degli Usa, Donald Trump, chiudendo sabato sera la Conservative Political Action Conference (Cpac), tradizionale foro dei Repubblicani, oggi quasi esclusivamente appannaggio del "suo" Maga (Make America Great Again). Nel vivo della corsa alle primarie per le elezioni presidenziali del 2024, Trump ha parlato di un Paese "in ginocchio", chiamando i cittadini a lanciare "una lotta epica per toglierlo dalle persone che lo odiano e che voglio distruggerlo completamente". Prima del suo arrivo alla Casa Bianca, ha detto, il "Partito Repubblicano era governato da persone strane, neoconservatori, globalisti, fanatici delle frontiere aperte e stupidi". Gli statunitensi erano peraltro "stanchi delle dinastie politiche", presenti in entrambi gli schieramenti, "di politici amanti della Cina" e di sostenitori di guerre straniere interminabili". Lo stesso schema che, "se non succede qualcosa in fretta" può portare a un novo conflitto globale: "Sono l'unico candidato che può fare questa promessa. Eviterò la Terza Guerra Mondiale". (Was)