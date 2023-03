Business news: Giordania, approvati 13 accordi con Emirati, Egitto e Bahrein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonta a 13 il numero di accordi su cui è stata raggiunta un'intesa nel corso della terza riunione dell'Alto comitato del Partenariato industriale integrato per la crescita economica sostenibile, che coinvolge Giordania, Egitto, Bahrain ed Emirati Arabi Uniti. Le intese riguardano ambiti quali agricoltura, medicinali, minerali, prodotti chimici, auto elettriche e gestione dei rifiuti. Lo riferisce l’emittente giordana “Al Mamlaka”, precisando che il valore complessivo delle intese ammonta a circa due miliardi di dollari. L’incontro, che ha avuto inizio nella capitale giordana Amman, vede la partecipazione del ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Approvvigionamento giordano, Youssef Shamali, del ministro dell'Industria e della Tecnologia avanzata degli Emirati Arabi Uniti, Sultan bin Ahmed al Jaber, del ministro dell'Industria e del Commercio egiziano, Ahmed Samir Saleh, e del ministro dell'Industria e del Commercio del Bahrein, Abdullah bin Adel Fakhroo. Secondo quanto riferito dall’emittente giordana, le parti hanno discusso degli ultimi sviluppi e dei progetti concordati dagli Stati partecipanti relativi al settore industriale, mentre hanno approvato le raccomandazioni e il rapporto del Comitato esecutivo del partenariato. Si prevede che i progetti congiunti aumenteranno il valore del prodotto interno lordo dei quattro Paesi a oltre 1,6 miliardi di dollari e forniranno circa 13.000 opportunità di lavoro. La partnership industriale integrata per la crescita economica sostenibile era stata lanciata ad Abu Dhabi nel maggio 2022, con la partecipazione di Emirati, Egitto e Giordania. Il Bahrein ha aderito al partenariato nel luglio dello scorso anno. Il fine ultimo è raggiungere “una crescita qualitativa del settore industriale” nei quattro Paesi, attraverso l'integrazione di risorse e industrie, e beneficiando dei vantaggi competitivi di ciascuno Stato membro. I quattro partecipanti mirano poi a incoraggiare la riduzione dei costi di produzione, a garantire la sicurezza delle catene di approvvigionamento, a creare maggiori opportunità di lavoro e promuovere l'autosufficienza, in modo da favorire la crescita e la competitività industriale. In dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi, il ministro giordano Shamali ha evidenziato l'importanza del partenariato industriale, “frutto delle sagge visioni e direttive dei leader dei quattro Paesi”, nel rafforzare le aree di cooperazione economica e nell’affrontare le sfide e le condizioni globali, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza alimentare, l'approvvigionamento e gli alti costi di produzione. (Lib)