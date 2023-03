Business news: Arabia Saudita-Croazia, imprenditori intendono creare Consiglio d’affari congiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arabia Saudita e Croazia intendono creare un Consiglio d’affari congiunto per favorire nuove aree di cooperazione economica tra i due Paesi. Lo rende noto l’agenzia di stampa saudita “Spa”, secondo la quale il nuovo consiglio si occuperà anche di finanziare la continua interazione tra i settori imprenditoriali di entrambi i Paesi. La volontà è stata espressa in occasione di un incontro a Riad tra la ex presidente croata, Kolinda Grabar-Kitarovic, e una delegazione di imprenditori sauditi guidati dal capo della Federazione delle camere Hassan bin Mujib al Huwaizi. Secondo i termini del nuovo accordo, entrambi i paesi lavoreranno fianco a fianco per esplorare le prospettive di partenariato tra i due Paesi, nonché le opportunità disponibili nei settori delle energie rinnovabili, dei trasporti, delle infrastrutture, del turismo e del settore immobiliare. Il volume degli scambi commerciali tra i due paesi è aumentato del 198 per cento raggiungendo 533 milioni di riyal (142 milioni di dollari) nel 2021. (Reso)