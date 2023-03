Business news: Giordania, Senato approva il disegno legge di bilancio per l'esercizio 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato della Giordania ha approvato il disegno di legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Lo riferisce l'emittente del Regno, “Al Mamlaka”. La commissione Finanze ed economia del Senato ha formulato 63 raccomandazioni al governo, incluso il miglioramento e l'ottimizzazione delle prestazioni in tutti i settori, e la necessità di proseguire il monitoraggio e l’attuazione del piano generale di modernizzazione. La commissione ha raccomandato che il programma esecutivo della visione di modernizzazione sia tradotto in un piano d'azione dettagliato per raggiungere gli obiettivi e fissare gli indicatori macroeconomici mirati per ogni anno con il fine di misurare le prestazioni. (Lib)