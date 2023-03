Business news: Emirati, operatore e& aumenta partecipazione in Vodafone al 14 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia emiratina e&, il più grande operatore di telecomunicazioni degli Emirati Arabi Uniti precedentemente noto come Etisalat, ha aumentato la propria quota di partecipazione nel Gruppo Vodafone al 14 per cento, nel quadro di un piano di espansione a livello internazionale. Lo riferisce il quotidiano emiratino “Al Khaleej”. La società emiratina non ha fornito particolari dettagli finanziari in merito all’accordo, ma ha affermato che "la logica dell'investimento è invariata" rispetto al suo annuncio del 14 maggio dello scorso anno, quando ha acquistato il 9,8 per cento delle quote dell’azienda multinazionale con sede la Londra, pari a 4,4 miliardi di dollari. Già a dicembre scorso, e& ha aumentato la partecipazione all’11 per cento, poi ulteriormente cresciuta del 12 per cento il mese successivo. Per e&, il gruppo Vodafone è “uno dei marchi più forti e famosi al mondo nel settore delle telecomunicazioni, ed è unico nella sua leadership nel campo della trasformazione digitale”. Pertanto, l’aumento delle quote di partecipazione si inserisce nel quadro degli sforzi volti a rafforzare la propria visibilità, traendo beneficio da partenariati commerciali, e, nel caso di Vodafone, “dell'expertise globale dell'azienda nel campo delle comunicazioni e dei servizi digitali”. Secondo quanto affermato in precedenza dall’amministratore delegato di e&, Hatem Dowidar, la società emiratina mira, da un lato, ad “espandere la propria base di risorse di telecomunicazioni”, e, dall’altro lato, a “integrare la tecnologia emergente e sostenere la comunità di start-up in rapida espansione”. In generale, la ex Etisalat ha intrapreso una serie di acquisizioni per ampliare la propria base di entrate e trasformarsi in un conglomerato globale di investimenti tecnologici, evidenzia il quotidiano “The National”. (Res)