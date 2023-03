Business news: Arabia Saudita, annunciati 51 miliardi di dollari di investimenti per creare posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha annunciato un investimento di 51 miliardi di dollari per la creazione di nuovi posti di lavoro in otto società nell'ambito del programma denominato “Shareek”. È quanto riferito dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, secondo l’agenzia di stampa saudita “Spa”. Il programma “Shareek” è stato lanciato dal principe ereditario nel marzo del 2021 per aiutare le aziende a raggiungere gli obiettivi di crescita prefissati entro il 2030. Nello specifico, l'importo di 51 miliardi di dollari dovrebbe essere speso dalle aziende entro il 2030 per raggiungere oltre 124 miliardi di dollari di crescita del Pil entro il 2040 e creare oltre 64 mila posti di lavoro. (Res)