Business news: ministro Energia Kenya, costruiremo 136 mini-reti solari per le comunità remote

- Le autorità del Kenya costruiranno 136 mini-reti a energia solare in aree remote non adeguatamente servite dalla rete elettrica nazionale. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Energia, Davis Chirchir, durante un incontro sponsorizzato dalla Banca Mondiale sull'energia solare. "La rete elettrica nazionale deve ancora raggiungere alcune parti del Paese", ha osservato il ministro, aggiungendo che il governo ha ottenuto finanziamenti dai partner di sviluppo per spostare le unità alimentate a diesel verso fonti più economiche e sostenibili. L'energia solare off-grid, guidata da start-up, ha guadagnato popolarità in Africa negli ultimi anni per le case lasciate fuori dalle reti elettriche tradizionali. Secondo quanto riferito dalla Banca mondiale, attualmente ci sono più di 3 mila mini-reti solari installate nell'Africa sub-sahariana rispetto alle 500 del 2010, mentre altri 9 mila sono previsti nei prossimi anni, compresi quelli in costruzione in Kenya. Le nuove mini-reti solari fanno parte di un programma da 150 milioni di dollari finanziato dalla Banca Mondiale. Alimentate da pannelli solari, le reti utilizzano batterie e generatori di riserva per fornire energia elettrica indipendente dalle principali reti nazionali. Sebbene il Kenya generi gran parte della sua elettricità da fonti rinnovabili come l'energia idroelettrica e geotermica, gestisce decine di unità di generazione alimentate a diesel dopo anni di siccità. A causa dell'abbondanza di sole, il solare ha la capacità di collegare 380 milioni di persone nell'Africa sub-sahariana all'elettricità entro il 2030, secondo la Banca Mondiale. (Res)