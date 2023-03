Business news: Ghana-Cina, per Pechino i prestiti bilaterali rappresentano meno del 5 per cento del debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prestiti bilaterali ufficiali che coinvolgono la Cina rappresentano meno del 5 per cento del debito totale del Ghana. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri cinese tramite il portavoce Mao Ning, che durante una conferenza stampa ha ricordato come il debito multilaterale e commerciale rappresenti la grande maggioranza del debito estero del Paese africano. Le dichiarazioni si inseriscono nel quadro del dibattito per la risoluzione del debito del Ghana, Paese che sta affrontando una grave crisi economica e dove il tasso di inflazione ha raggiunto il 54,1 per cento su base annua a dicembre, prima di scendere a gennaio - per la prima volta dopo 19 mesi - al 53,6 per cento. Nello stesso mese l'inflazione alimentare è aumentata al 61 per cento, quella sui prodotti non alimentari è scesa invece al 47,9 per cento. In questo contesto, il governo della Germania ha invitato i Paesi che hanno fatto prestiti ad Accra a formare al più presto un comitato dei creditori per lavorare in direzione di una ristrutturazione del debito del Paese africano, mentre crescono le pressioni su Pechino affinché partecipi in modo attivo a questo processo. (Cip)