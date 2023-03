Difesa: Siria, generale Milley visita a sorpresa la base Usa di Al Tanef

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Mark Milley, capo dello Stato maggiore congiunto degli Stati Uniti, ha terminato la sua visita in Israele e si è recato ieri in territorio siriano, presso la base Usa nell'area di Al Tanef, che si trova nel triangolo di confine tra Giordania, Siria e Iraq. Secondo il quotidiano statunitense “Wall Street Journal”, Milley ha fatto una breve sosta per parlare con truppe e comandanti prima di formularle sue raccomandazioni al Pentagono sul futuro delle operazioni in Siria. La scorsa settimana, il deputato statunitense repubblicano Matt Gaetz ha introdotto un disegno di legge sui poteri di guerra che costringerebbe l'amministrazione Biden a ritirare le truppe statunitensi dalla Siria. È improbabile che il disegno di legge venga approvato, ma un precedente provvedimento emesso nel 2021 aveva ottenuto un discreto sostegno bipartisan. (segue) (Res)