Difesa: Siria, generale Milley visita a sorpresa la base Usa di Al Tanef (2)

- Oltre 900 militari Usa sono dislocati in varie località nel nord-est della Siria per contrastare lo Stato islamico e fornire consulenza e addestramento alle Forze democratiche siriane (Sdf), un gruppo di milizie siriane a maggioranza curda. Le truppe e gli alleati statunitensi sono costantemente minacciati da attacchi di mortai e droni armati, solitamente da parte dei gruppi per procura iraniani che operano nella regione, sebbene pochi attacchi recentemente abbiano avuto successo. La stessa base di Al Tanf è stata attaccata nelle ultime settimane dai droni delle milizie sciite sostenute dall'Iran. Secondo il sito web di approfondimento giornalistico “Al Monitor”, l'arrivo dell’alto ufficiale statunitense ad Al Tanef segnala la volontà dell'amministrazione di Joe Biden nel mantenere le truppe in Siria e suggeritrice che il Pentagono sia sempre più assertivo nei confronti delle minacce poste dall'Iran. (segue) (Res)