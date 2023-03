Difesa: Siria, generale Milley visita a sorpresa la base Usa di Al Tanef (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I funzionari dell'amministrazione Biden preoccupati che il sostegno tecnico russo al già sofisticato arsenale di droni e missili guidati dell'Iran, in cambio del sostegno di Teheran alla guerra in Ucraina, possa incoraggiare il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche e i suoi alleati in Medio Oriente. Le milizie sostenute dai Pasdaran hanno una forte presenza a ovest del fiume Eufrate, nella parte orientale della Siria, e negli ultimi anni hanno lanciato decine se non centinaia di razzi e droni armati contro le posizioni statunitensi sia in Iraq che in Siria. Le truppe statunitensi nella regione non sono in genere autorizzate a colpire forze diverse dallo Stato islamico e Al Qaeda, a meno che non agiscano per legittima difesa. A ciò va aggiunto che nell’ultimo anno i piloti russi hanno intensificato le provocazioni per mantenere la pressione sulle forze statunitensi in Siria, conducendo sorvoli non autorizzati delle basi statunitensi su "base giornaliera", secondo il capo dell'aeronautica americana in Medio Oriente, generale Alex Grynkiewicz. “Questo francamente ci distrae un poco”, ha commentato l’alto ufficiale. (Res)