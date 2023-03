Estonia: oggi si svolgono le elezioni parlamentari, premier Kallas punta alla riconferma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si tengono le elezioni per il rinnovo del Riigikogu, il parlamento dell’Estonia. I cittadini devono scegliere i 101 membri dell’assemblea di Tallinn, in una congiuntura in cui i principali temi della campagna elettorale sono stati la sicurezza nazionale, su cui vige una sostanziale uniformità di vedute, e l’aumento del costo della vita, entrambi inevitabilmente legati alla guerra in Ucraina. A ciò si aggiunge la questione relativa alla gestione dei profughi ucraini, maggiormente divisiva nella politica locale. I sondaggi danno favorito per la vittoria il Partito riformatore estone (Er) guidato da Kaja Kallas, nominata premier nel 2021 e da quel momento alla guida del governo di Tallinn nonostante la crisi politica della scorsa primavera. Kallas ha saputo dare visibilità esterna al Paese come raramente erano riusciti a fare i predecessori, portando in Europa e non solo il messaggio di diffidenza verso la Russia che contraddistingue da sempre le nazioni baltiche. I Riformatori sono dati tra il 28 e il 30 per cento nei sondaggi, staccando nettamente la formazione sovranista Ekre, per i quali i consensi sarebbero sotto il 20 per cento. (segue) (Sts)