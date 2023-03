Estonia: oggi si svolgono le elezioni parlamentari, premier Kallas punta alla riconferma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso venissero confermati questi dati, Kallas potrebbe trovarsi in una solida posizione per cercare di costruire una coalizione di maggioranza. Attualmente i Riformatori governano insieme ai conservatori di Isamaa e ai Socialdemocratici, uno schema che non necessariamente si ripeterà nella prossima legislatura. In terza posizione risulta il Partito di Centro, guidato dall’ex primo ministro Juri Ratas, le cui dimissioni nel 2021 aprirono la strada per la guida del Paese a Kallas. I Centristi raccolgono nei sondaggi circa il 17 per cento dei consensi, in netto calo rispetto alle elezioni del 2019, quando furono il secondo partito con il 23 per cento. La formazione, tradizionalmente vicina alla minoranza russofona dell’Estonia, paga in qualche modo i rapporti “amichevoli” con Mosca: solo nel marzo 2022, con l’invasione dell’Ucraina, i Centristi hanno rinunciato all’accordo di cooperazione che avevano con Russia Unita, il partito di Vladimir Putin. A raccogliere parte del voto della comunità russofona potrebbe essere Ekre, che nonostante le posizioni nazionaliste e antirusse sul piano della politica estera può parlare a un elettorato conservatore su temi etici e sociali come è tendenzialmente quello della principale minoranza etnica del Paese. Eesti 200, una nuova formazione centrista, dovrebbe attestarsi intorno al 13 per cento, mentre Isamaa e Socialdemocratici, attualmente al governo sarebbero entrambe ferme intorno all’8 per cento. (segue) (Sts)