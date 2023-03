Business news: Goldman Sachs considera “alternative strategiche” per i servizi al consumatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca d’investimento statunitense Goldman Sachs sta considerando “alternative strategiche” per le sue piattaforme di servizi al consumatore, che includono il programma di prestiti online GreenSky e i partenariati con Apple e General Motors sulle carte di credito. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato David Salomon in occasione della giornata degli investitori dell’istituto. “Ho certamente riflettuto molto nel corso degli ultimi tre anni. Ci sono stati alcuni chiari successi, ma anche alcuni evidenti passi falsi”, ha osservato il dirigente. Solomon non ha aggiunto altri dettagli in merito, ma secondo il quotidiano “Wall Street Journal” le sue parole aprono a una possibile rinuncia a GreenSky e alle collaborazioni con Apple e General Motors. (Was)