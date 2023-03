Bosnia: Dodik, oggi come in passato ex alto rappresentante Petritsch opera contro interessi nazionali serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi come in passato l’ex alto rappresentante per la Bosnia Erzegovina Wolfgang Petritsch opera contro gli interessi nazionali serbi. Lo ha dichiarato il presidente della Republika Srbska (entità serba della Bosnia Erzegovina), Milorad Dodik. Dodik ha così commentato le affermazioni di Petritsch sull’Associazione dei comuni serbi che Belgrado vuole sorga in Kosovo. Secondo l’ex alto rappresentante, tutti sono a favore di un’associazione che non abbia poteri legislativi o esecutivi e che non assomigli al modello della Republika Srbska della Bosnia Erzegovina. “Suggerire a quale campo la Serbia e la regione balcanica debbano obbedire è il riflesso di un amministratore coloniale”, ha affermato Dodik. “La violazione di accordi internazionali è un illecito penale e i criminali come Petritsch non dovrebbero dare lezioni a nessuno”, ha denunciato il presidente Dodik, aggiungendo che l’associazione dei comuni serbi “deve riflettere gli interessi del popolo serbo in Kosovo in termini di funzioni”. (Seb)