Business news: Hong Kong, Italia tra i Paesi leader della Fiera internazionale della gioielleria e delle pietre preziose

- Si è inaugurata a Hong Kong l'edizione 2023 della Fiera internazionale della gioielleria e delle pietre preziose, appuntamento di riferimento nel settore della gioielleria per la regione asiatica. Lo rende noto in un comunicato il consolato d'Italia nella regione amministrativa speciale. Tornata in presenza e aperta ad espositori e visitatori internazionali per la prima volta dopo tre anni, la manifestazione conta oltre 2.500 espositori provenienti da 34 Paesi. Contestualmente, si svolge anche la fiera dedicata ai diamanti, alle perle ed alle gemme preziose. L'Ufficio Ice di Hong Kong è presente con un Padiglione nazionale che comprende un'area espositiva di 594 metri quadri e raggruppa 57 aziende italiane rappresentative delle principali associazioni di categoria (Confindustria Federorafi; Assocoral; Promosienarezzo; Confartigianato; Cna; Consorzio Gold & Silver Italian Group). Venti ulteriori aziende italiane partecipano alla fiera al di fuori del padiglioni. (Com)