Business news: India-Australia, firmati accordi su riconoscimento titoli di studio e ricerca agricola

- India e Australia hanno firmato una serie di accordi di cooperazione riguardanti, tra le altre cose, il mutuo riconoscimento dei titoli di studio e lo stanziamento di 1,8 milioni di dollari d’investimenti da parte di Canberra per la ricerca agricola. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione australiano, Jason Clare, in visita a Nuova Delhi. Il ministro ha anche ricordato che le tempistiche per la concessione dei visti tra i due Paesi si sono ridotte da 40 a 12 giorni di tempo, e che il numero di studenti indiani in attesa di visto è calato del 75 per cento negli ultimi sei mesi. “Il prossimo obiettivo – ha aggiunto Clare – è di accelerare il processo di concessione dei visti per i dottorandi”. (Inn)