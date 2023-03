Business news: Pakistan, dalla Cina un altro finanziamento da 1,3 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pakistan riceverà 1,3 miliardi di dollari dalla Banca industriale e commerciale della Cina (Icbc) nei prossimi giorni, fondi necessari a consolidare le risorse in valuta estera. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze di Islamabad, Ishaq Dar. Il finanziamento sarà diviso in tre rate e dovrebbe consentire al Pakistan di sostenere le importazioni: attualmente le riserve in valuta estera della Banca centrale consentono acquisti dall'estero per sole tre settimane. Il governo spera anche nello sblocco entro questo mese di una nuova tranche del programma di prestito del Fondo monetario internazionale (Fmi), in particolare dopo l'aumento del tasso d'interesse annunciato dal governatore della Banca centrale Nandalal Weerasinghe. (Inn)