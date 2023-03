Business news: Usa, Amazon interrompe costruzione seconda sede in Virginia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell'e-commerce statunitense ha sospeso i lavori di costruzione di una seconda sede della società ad Arlington, in Virginia. Lo scrive il portale d'informazione "Axios" citando fonti interne all'azienda. La decisione giunge dopo l'annuncio di tagli al personale da parte della dirigenza e in vista di un possibile rallentamento di consumi e investimenti negli Usa. "Abbiamo deciso di sospendere la costruzione di PenPlace per un po'", ha confermato il vice presidente di Amazon per le proprietà immobiliari e le strutture, John Schoettler. (Was)