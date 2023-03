Business news: Giordania-Usa, bilancia commerciale registra un surplus di 881 milioni di dollari nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale tra Giordania e Stati Uniti ha registrato un surplus di circa 625 milioni di dinari giordani (881 milioni di dollari) nel 2022. Lo riferisce il dipartimento di Statistica della Giordania, secondo il quale volume degli scambi commerciali tra i due paesi lo scorso anno è stato di circa 2,75 miliardi di dinari (3,8 miliardi di dollari), registrando un aumento del 6,2 per cento rispetto all’anno precedente. Allo stesso modo, anche il valore delle importazioni giordane dagli Usa è aumentato nel 2022 del 7,3 per cento, arrivando a circa un miliardo di dinari (1,4 miliardi di dollari). L'accordo di libero scambio tra la Giordania e gli Stati Uniti è entrato in pieno vigore nel gennaio 2010 e prevede l'esenzione dai dazi doganali per le esportazioni giordane nel tentativo di aumentare l'interscambio commerciale tra i due paesi. (Lib)