Business news: colloqui Algeria-Cina sul rafforzamento della cooperazione nel settore energetico

- Il ministro dell'Energia e delle miniere dell'Algeria, Mohamed Arkab, ha ricevuto presso la sede del ministero l'ambasciatore cinese, Li Jian, per colloqui sullo sviluppo e il rafforzamento dei rapporti di cooperazione e partenariato tra i due Paesi nel campo degli idrocarburi, delle nuove tecnologie e della ricerca e sviluppo, soprattutto attraverso progetti di partnership attuali e futuri tra Sonatrach e le aziende cinesi. Lo ha riferito un comunicato del dicastero nordafricano. Arkab ha ribadito la disponibilità dell'Algeria a sviluppare e approfondire la cooperazione bilaterale nel campo dell'energia, in particolare delle energie nuove e da fonti rinnovabili. Le due parti hanno esaminato anche i progressi compiuti nei progetti minerari strutturali in collaborazione con aziende cinesi, come il Gara Jbeilat Mine Exploitation Project e l'Integrated Phosphate Project. L'ambasciatore cinese ha espresso “soddisfazione per la qualità delle relazioni storiche tra le aziende dei due Paesi”, confermando “l'impegno della parte cinese a rafforzare la propria presenza in Algeria”. (Ala)