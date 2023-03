Business news: Energia, Algeria primo esportatore di Gnl in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria è diventata il principale esportatore di gas naturale liquefatto dell'Africa, detronizzando la Nigeria. Un'analisi di Refinitiv Eikon, uno dei maggiori fornitori mondiali di dati in tempo reale, ha mostrato che le esportazioni di Gnl della Nigeria sono diminuite lo scorso gennaio “a circa 1 milione di tonnellate", mentre "l'Algeria ha esportato circa 1,1 milioni di tonnellate". Secondo un rapporto dell'Arab Petroleum Organization, tutte le esportazioni di gas liquefatto dell'Algeria sono andate ai mercati europei. Nel 2021, l'Algeria si è classificata al quarto posto tra i maggiori esportatori di gas naturale liquefatto in Europa, con un totale di 10,2 milioni di tonnellate, ovvero il 13 per cento del mercato europeo, dietro a Stati Uniti, Qatar e Russia. (Ala)