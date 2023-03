Business news: Eni, completata fase conclusiva per acquisizione attività di Bp in Algeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni annuncia di aver completato la fase conclusiva per l’acquisizione delle attività di Bp in Algeria, riguardanti gli asset di In Amenas e In Salah, ed operati congiuntamente con Sonatrach e Equinor. Lo riferisce una nota di Eni. L'operazione ha ricevuto l'approvazione delle autorità competenti sia del Paese sia antitrust. Eni è presente in Algeria fin dal 1981. A seguito di questa operazione e dei programmi di sviluppo già in corso nel bacino del Berkine, nel 2023 la produzione di Eni in Algeria è prevista pari a 130.000 barili di olio equivalente al giorno, confermando la società come la principale compagnia energetica internazionale operante nel Paese. (Res)