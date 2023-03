Business news: Egitto, ministero del Petrolio annuncia aumento del prezzo dei carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Egitto, la Commissione per la tariffazione automatica (Fapc) ha aumentato i prezzi dei carburanti a vari ottani. Lo ha annunciato il ministero del Petrolio e delle Risorse minerarie, secondo cui il costo della benzina a 80 ottani salirà a 8,75 sterline egiziane (0,33 dollari) al litro, con un aumento del 9,3 per cento, mentre la benzina a 92 ottani costerà 10,25 sterline egiziane (0,33 dollari) al litro, con un aumento del 10,8 per cento. Il prezzo della benzina a 95 ottani salirà invece del 6,9 per cento, attestandosi sulle 11,50 sterline egiziane (0,38 dollari) al litro. Inoltre, una tonnellata di gasolio per usi non elettrici, utilizzato anche dai fornai, costerà 6.000 sterline egiziane (195,88 dollari), con un incremento del 20 per cento, mentre il prezzo del gasolio destinato alle industrie elettriche e alimentari resterà invariato, a 7,25 sterline egiziane (0,24 dollari) al litro. Infine, il gpl, usato come combustibile per le automobili, avrà un costo di 4,50 sterline egiziane (0,15 dollari) al metro cubo. (Cae)