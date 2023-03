Business news: Emirati, Cepsa vende a TotalEnergies le sue attività di esplorazione e produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera spagnola Cepsa ha venduto le sue attività di esplorazione e produzione negli Emirati Arabi Uniti alla francese TotalEnergies. Ciò comprende la cessione della partecipazione del 20 per cento di Cepsa nella concessione dei pozzi di Satah Al Razboot, Umm Lulu, Bin Nasher e Al Bateel e la successiva cessione della partecipazione indiretta del 12,88 per cento nella concessione di Mubarraz, attraverso la vendita delle azioni di Cosmo Abu Dhabi Energy Exploration & Production. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", queste operazioni hanno una data di entrata in vigore al primo gennaio 2023 e sono soggette all'adempimento delle condizioni sospensive consuete in questo tipo di transazioni, tra cui la formalizzazione della documentazione e l'ottenimento delle approvazioni finali. Nel 2018, l'acquisto da parte di Cepsa del 20 per cento dei pozzi di Satah Al Razboot, Umm Lulu, Bin Nasher e Al Bateel era stato valutato 1,2 miliardi di euro. La vendita degli asset risponde alla realizzazione della strategia di trasformazione verde di Cepsa che prevede la trasformazione del gruppo in leader nella mobilità sostenibile, nella produzione di biocarburanti e di idrogeno verde in Spagna e Portogallo e in un punto di riferimento nella transizione energetica. "Questa transazione consente a Cepsa di accelerare l'obiettivo strategico di migrare il proprio business verso nuove aree sostenibili, come l'idrogeno verde o i biocarburanti, nonché di sviluppare la prima rete di ricarica ultraveloce per veicoli elettrici in Spagna e Portogallo", ha spiegato l'amministratore delegato di Cepsa, Maarten Wetselaar. (Spm)