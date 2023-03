Business news: Senegal, Afreximbank finanzierà sviluppo centrale turbogas e gasdotto a Saint Louis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca africana per l'Import ed export (Afreximbank) si è impegnata con la società elettrica senegalese Ndar Energies a finanziare lo sviluppo di una centrale turbogas a ciclo combinato da 250 megawatt e di un gasdotto a Saint Louis, nel nord del Senegal, per un importo di 430 milioni di euro. Secondo i termini dell'accordo quadro, firmato dal direttore e responsabile globale delle relazioni con i clienti di Afreximbank Rene Awambeng e dal presidente di Ndar Energies Baidy Agne a margine del secondo Vertice di Dakar sulla Finanza, Afreximbank e Ndar Energies finanzieranno lo sviluppo, la progettazione, la costruzione e il funzionamento della centrale elettrica e del gasdotto. L'accordo quadro designa inoltre Afreximbank come responsabile dello sviluppo del progetto e principale arrangiatore per assumere la guida nella fornitura di servizi di preparazione del progetto e sindacazione di raccolta del debito. Proposto e realizzato unicamente da imprenditori senegalesi, il progetto sostiene la diversificazione della matrice energetica del Senegal e un migliore accesso a un'energia affidabile e conveniente, essenziale per la competitività a lungo termine del paese e una crescita economica sostenibile. (Res)