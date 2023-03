Business news: Puliti (Saipem), progetto in Mozambico ci aspettiamo riparta a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al contratto con TotalEnergies in Mozambico interrotto nel 2021 per la mancanza di condizioni di sicurezza della zona "ci aspettiamo di ripartire a luglio". Lo ha detto l'Amministratore delegato di Saipem, Alessandro Puliti, durante la presentazione sui risultati del quarto trimestre 2022 e sull'aggiornamento del Piano strategico 2023-2026. Il backlog rimanente per Saipem relativo al contratto "è di 3,5 miliardi di dollari" ha concluso Puliti. (Rin)