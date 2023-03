Business news: Angola, Eni e Bp si aggiudicano sviluppo impianto integrato upstream, un appalto va anche a Saipem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Azule Energy, joint venture di Eni angolan e Bp, si è aggiudicata tramite la sua controllata Eni Angola Spa e i suoi partner Sonangol P&P e SSI Fifteen Limited i principali contratti per lo sviluppo dell'impianto integrato dell'Agogo West Hub Development Project, ritenuto uno dei maggiori progetti upstream per lo sviluppo petrolifero in Angola. I contratti, riferisce in un comunicato Azule Energy, hanno un valore complessivo di circa 7,8 miliardi di dollari e sono stati aggiudicati a diverse compagnie partner nelle attività del blocco 15/06, inclusa l'italiana Saipem. Nel dettaglio, a Yinson andrà la fornitura dei servizi Fpso e Field Operations and Maintenance; a Baker Hughes la fornitura di Subsea Production System e Aftermarket Services; a Soluzioni Aker la fornitura del Sistema ombelicale; a Saipem la fornitura di linee di flusso rigide e trasporto e installazione di strutture sottomarine; a Subsea 7 il trasporto e l'installazione di Riser, Flowlines e strutture sottomarine; e a TechnipFmc la fornitura di Riser e Flowlines. Il progetto comprende 36 nuovi pozzi (21 produttori e 15 iniettori), un Fpso convertito con capacità per 120mila bbl/giorno di produzione di petrolio, 230Mmsfc/giorno di iniezione di gas e 120mila bbl/giorno di iniezione di acqua. Comporterà inoltre circa 100 chilometri di linee di flusso rigide, 100 chilometri di linee di flusso flessibili e 100 chilometri di Umbilicals. I partner del Blocco 15/06 sono Eni Angola Spa (36,84 per cento, operatore), Sonangol P&P (36,84 per cento) e Ssi Fifteen Limited (26,32 per cento). (Res)