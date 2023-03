Business news: Nestlé annuncia la chiusura del suo stabilimento nel Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale svizzera del settore alimentare Nestlé ha deciso di chiudere il suo unico stabilimento produttivo nel Myanmar in risposta al protrarsi della crisi politica innescata in quel Paese dal golpe militare di febbraio 2021. Nestlé "cesserà le operazioni" a Yangon, dove ha sede un suo stabilimento produttivo e un ufficio regionale, come confermato via mail da un portavoce dell'azienda al quotidiano "Nikkei". Il portavoce ha citato la necessità di "rendere il business di Nestlé più sostenibile", e di orientarsi verso "un modello di distributore più adatto all'attuale situazione economica". Le tempistiche della chiusura non sono state divulgate. (Git)