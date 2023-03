Business news: Banca centrale Cina, inflazione rimarrà "sotto controllo" nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina manterrà i tassi d’interesse entro un “intervallo appropriato” nel 2023, periodo in cui l’inflazione “rimarrà sotto controllo” e il tasso di cambio dello yuan “stabile”. Lo hanno reso noto i vertici della Banca centrale (Pboc) durante una conferenza stampa tenuta a Pechino. Le istituzioni finanziarie intendono mantenere una politica monetaria “stabile e prudente” anche quest’anno, soprattutto in considerazione degli strascichi lasciati dalla pandemia di Covid-19 e delle incertezze emerse nel quadro della guerra in Ucraina. La Cina ritiene che i tagli al coefficiente di riserva obbligatoria (Rrr) siano uno strumento “efficace a rilanciare l’economia e garantire liquidità a lungo termine”, ha affermato il governatore Yi Gang, aggiungendo che Pechino punta a conferire stabilità al panorama economico internazionale rafforzando anche il coordinamento e la comunicazione sulle politiche macro. Durante la stessa conferenza stampa, il vicegovernatore di Pboc, Liu Guoqiang, ha chiarito che l'istituzione “adeguerà la politica monetaria quando i tempi saranno maturi”. La pressione inflazionistica è infatti “gestibile” e dovrebbe rimanere moderata nel 2023, ha spiegato Liu. (Cip)