Business news: Arabia Saudita, Autorità portuale firma accordo per sviluppo snodo logistico integrato

- L’Autorità portuale dell’Arabia Saudita ha firmato un accordo da un miliardo di riyal (268 milioni di dollari) con la Camera di commercio e industria di Gedda per lo sviluppo di un’area logistica integrata nella regione di Al Khumra, a sud di Gedda. Lo riferisce il quotidiano saudita “Arab News”, spiegando che l’obiettivo dell’accordo è quello di sostenere “lo sviluppo economico, stimolare gli investimenti e incoraggiare la partecipazione del settore privato”. Un comunicato ha spiegato che la zona fornirà servizi di base tra cui "magazzini, piazzali di stoccaggio, aree per la riesportazione, depositi specializzati, siti logistici multipli e servizi sussidiari costituiti da unità commerciali, unità abitative e luoghi di riposo per i lavoratori”. La costruzione dello snodo contribuirà anche alla creazione di 10 mila nuovi posti di lavoro nel settore della logistica. (Res)