Business news: Libia, riunificato Consiglio amministrazione Libyan Airlines dopo otto anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una divisione durata oltre otto anni, la compagnia aerea libica Libyan Airlines ha annunciato la riunificazione del Consiglio di amministrazione a Bengasi e a Tripoli. Lo ha reso noto la stessa compagnia, affermando che "con gli sforzi dei benefattori e dei sinceri patrioti, il Consiglio di amministrazione della compagnia aerea libica ha assunto le sue funzioni il 26 febbraio, alla presenza del presidente del Consiglio di amministrazione della compagnia libica African Aviation Holding e dei membri del Consiglio direzione della compagnia a Bengasi dopo aver assunto la direzione della compagnia a Tripoli". L’azienda enfatizza “un risultato nazionale che i diversi governi che si sono succeduti in Libia non sono stati in grado di raggiungere per più di otto anni". (Lit)