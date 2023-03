Business news: Egitto-Qatar, firmato accordo per eliminazione doppia imposizione sul reddito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto e il Qatar hanno firmato un accordo governativo per eliminare la doppia imposizione sul reddito. Lo ha annunciato il governo egiziano in una nota. L'accordo è stato firmato, da parte egiziana, dal ministro delle Finanze, Mohamed Maait, e da parte del Qatar dall'omologo Ali bin Ahmed Al Kuwari. L'accordo include disposizioni dettagliate per i controlli e le condizioni per la tassazione da parte di entrambi i Paesi per prevenire la doppia imposizione per quanto riguarda le imposte sui redditi da fondi immobili, profitti aziendali, attività di trasporto internazionale marittimo e aereo, nonché joint venture, dividendi, interessi e plusvalenze e servizi alla persona. Lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, emiro dello Stato del Qatar, ha ricevuto il primo ministro egiziano, Dr. Mustafa Madbouly, e la sua delegazione di accompagnamento nei primi giorni della sua visita in Qatar. I colloqui hanno toccato le proposte per aumentare il volume degli scambi commerciali tra i due Paesi, nonché le possibilità di cooperazione nel campo dell'idrogeno verde, e quanto l'Egitto possiede in termini di produzione a un costo competitivo, oltre alle possibilità di collegamento tramite gasdotti con l'Europa per l'esportazione di energia. Sempre durante i colloqui, è stato concordato di organizzare una visita di una delegazione di uomini d'affari del Qatar nelle zone franche in Egitto, nonché nella zona economica del Canale di Suez per identificare i potenziali e le opportunità di investimento disponibili. (Cae)