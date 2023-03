Business news: saudita Bahri e Autorità Canale di Suez siglano intesa per stabilire società mista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società saudita di trasporti e logistica National Shipping Comany Bahri ha firmato un memorandum d'intesa con l'Autorità egiziana del Canale di Suez per costituire una società mista specializzata nel trasporto marittimo. Lo ha annunciato la stessa Bahri in un comunicato diffuso sul proprio sito, in cui specifica che si tratta di un memorandum di intesa non vincolante in base al quale le parti si sono impegnate a costituire una società per azioni egiziana per il trasporto marittimo specializzata nella proprietà, nel noleggio e nella gestione di navi per il trasporto di merci generiche, prodotti chimici, petrolio e in tutte le operazioni relative al trasporto marittimo. La durata del memorandum è stata fissata a sei mesi a partire dalla data di sottoscrizione, salvo rinnovo, si legge nel comunicato, in cui non vengono forniti ulteriori dettagli sul possibile impatto economico derivante dall’intesa. Nel 2022, le entrate stimate del Canale di Suez sono state pari a 7,932 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 6 miliardi di dollari del 2021, secondo una precedente dichiarazione del generale Osama Rabie, capo dell'Autorità del Canale di Suez. Nel 2023 i ricavi potrebbero superare gli 8 miliardi di dollari, a detta della stessa fonte citata dai media egiziani. (Res)