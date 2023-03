Bulgaria: ministro Esteri macedone, a Sofia serve governo politico per rapporti bilaterali normali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Bulgaria serve un governo politico per avere comunicazioni politiche normali con la Macedonia del Nord. Lo ha detto il ministro degli Esteri macedone, Bujar Osmani, in un intervista al portale “racin.mk”. Un esecutivo politico a Sofia è la cosa più importante che deve emergere dalle prossime elezioni in Bulgaria, secondo l’opinione di Osmani. Senza un governo politico “tutti gli elementi radicali e conservatori che normalmente la politica sopprime” trovano spazio per manifestarsi, come accade oggi in Bulgaria, ha avvertito il ministro macedone. (Seb)