Business news: traffico aeroporto di Singapore tornerà ai livelli pre-pandemici nel 2024

- Il traffico passeggeri all’aeroporto di Singapore-Changi dovrebbe tornare ai livelli pre-pandemici entro il 2024, forse prima. Lo ha dichiarato il ministro dei Trasporti locale, S Iswaran, nel corso di un’audizione in parlamento. Il ministro ha spiegato che attualmente il volume del traffico passeggeri, dei voli e dei collegamenti cittadini del principale scalo aeroportuale della città-Stato è a circa l’80 per cento dei livelli pre-Covid, mentre il traffico all’aeroporto di Selatar è stato pienamente ristabilito a partire dallo scorso gennaio. Nel 2019 68,3 milioni di passeggeri sono passati per l’aeroporto di Singapore-Changi, con 382 mila voli commerciali in arrivo o in partenza. Nel 2020, il traffico passeggeri è crollato allo 0,5 per cento rispetto all’anno precedente. Il settore dell’aviazione civile, da allora, ha tuttavia assistito a una “forte ripresa”, ha osservato Iswaran, sottolineando che i collegamenti settimanali tra Singapore e Cina sono più che raddoppiati nel mese di gennaio, da 38 a circa 100. La forza lavoro del settore, ha aggiunto il ministro, dovrebbe tornare entro la fine dell’anno ai livelli pre-pandemici. (Cip)